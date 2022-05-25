Кострома, 25 мая 2022, 10:14 — REGNUM Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала по требованию Генпрокуратуры страницу костромской студентки Ирины Шумиловой. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Ранее девушка была оштрафована за дискредитацию Вооруженных сил России из-за одиночного пикета, в ходе которого она вышла на Октябрьскую площадь Костромы с плакатом против специальной операции на Украине. Суд установил, что она «осуществляла публичные призывы к воспрепятствованию использования вооруженных сил РФ» и обязал её выплатить 30 тысяч рублей.
Как сообщает «Kostroma. News», причина блокировки страницы активистки неизвестна. Сейчас Шумилова находится за границей, она намерена обжаловать действия соцсети.
Напомним, ранее «ВКонтакте» закрыла доступ к странице бывшего координатора штаба Навального (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Костроме Александра Зыкова. Блокировка была связана с информацией о «полном уничтожении» 331 гвардейского парашютно-десантного ударного костромского полка, которую активист разместил на личной странице. Прокуратура назвала эту публикацию «заведомо ложной», против Зыкова возбудили уголовное дело о фейках про российскую армию.
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