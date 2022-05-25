Кострома, 25 мая, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала по требованию Генпрокуратуры страницу костромской студентки Ирины Шумиловой. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Olli Henze Блокировка

Ранее девушка была оштрафована за дискредитацию Вооруженных сил России из-за одиночного пикета, в ходе которого она вышла на Октябрьскую площадь Костромы с плакатом против специальной операции на Украине. Суд установил, что она «осуществляла публичные призывы к воспрепятствованию использования вооруженных сил РФ» и обязал её выплатить 30 тысяч рублей.

Как сообщает «Kostroma. News», причина блокировки страницы активистки неизвестна. Сейчас Шумилова находится за границей, она намерена обжаловать действия соцсети.

Напомним, ранее «ВКонтакте» закрыла доступ к странице бывшего координатора штаба Навального (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Костроме Александра Зыкова.