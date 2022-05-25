«ВКонтакте» заблокировала страницу костромской активистки
Кострома, 25 мая, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала по требованию Генпрокуратуры страницу костромской студентки Ирины Шумиловой. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Ранее девушка была оштрафована за дискредитацию Вооруженных сил России из-за одиночного пикета, в ходе которого она вышла на Октябрьскую площадь Костромы с плакатом против специальной операции на Украине. Суд установил, что она «осуществляла публичные призывы к воспрепятствованию использования вооруженных сил РФ» и обязал её выплатить 30 тысяч рублей.
Как сообщает «Kostroma. News», причина блокировки страницы активистки неизвестна. Сейчас Шумилова находится за границей, она намерена обжаловать действия соцсети.
Напомним, ранее «ВКонтакте» закрыла доступ к странице бывшего координатора штаба Навального (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Костроме Александра Зыкова.