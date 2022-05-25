София, , 10:04 — REGNUM Вице-премьер и министр финансов Болгарии Асен Василев потребовал у Еврокомиссии разъяснений о порядке оплаты за поставки российского газа. С такой просьбой он выступил на заседании Совета по экономическим и финансовым вопросам в Брюсселе. Об этом сообщает dnes. bg.

Министр напомнил, что Газпром прекратил поставки голубого топлива в Болгарию, Польшу и Финляндию, которые отказались платить за природный газ в рублях, но продолжает обслуживать клиентов в других странах Европы, открывших рублёвые счета в Газпромбанке. В этой связи он попросил уточнить, связано ли принятие платежей за поставки газа с тем, что Газпром по-разному относится к разным странам, или с нарушением санкций компаниями в некоторых государствах-членах.

Представители стран ЕС согласились, что принятые против России санкции должны соблюдаться всеми его членами одинаково.

Васильев также призвал к реальной борьбе с инфляцией на европейском уровне с упором на энергию и продовольствие, а также к активным действиям Европейского центрального банка.

Читайте также: В Болгарии назван преждевременным отказ от оплаты за поставки газа в рублях

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле российская компания «Газпром» полностью приостановила поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» в связи с неоплатой в рублях в установленный срок.

Позднее министр энергетики Болгарии Александр Николов назвал решение об отказе платить в рублях за поставки российского газа преждевременным.

Ранее по теме: Болгары чувствуют, что их одурачили: эксперт об оплате за газ

Читайте ранее в этом сюжете: Болгария поднимет в Еврокомиссии вопрос об оплате газа рублями