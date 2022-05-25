Ясиноватая, ДНР, , 10:03 — REGNUM Город Ясиноватая в Донецкой Народной Республики (ДНР) подвергся обстрелу со стороны украинских нацистов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 25 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Сайт объединения «Сибприбормаш»

Уточняется что обстрел Ясиноватой со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 09:15 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено пять ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате ночного обстрела со стороны украинских боевиков Куйбышевского района Донецка был поврежден ясли-сад.