Тирасполь, 25 мая, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский принял решение снизить уровень террористической опасности. Соответствующий приказ был обнародован 25 мая на сайте главы ПМР.

Приднестровье

«Отменить критический «красный» уровень террористической опасности на всей территории Приднестровской Молдавской Республики. Установить высокий «жёлтый» уровень террористической опасности на 15 суток», — говорится в документе.

В приказе также говорится, что личный состав силовых ведомств должен находится на усиленном режиме несения службы. Правоохранителям необходимо проводить внеплановые мероприятия по проверке данных о возможных терактах.

Напомним, «красный» уровень террористической опасности был объявлен в ПМР 26 апреля после терактов. Был обстрел здания министерства госбезопасности в Тирасполе из гранатомётов, взрывы в воинской части в районе села Парканы и подрыв вышек радиотелецентра «Маяк».