Краснодар, 25 мая, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Более 1800 жителей Краснодарского края отправлены на срочную военную службу с начала весеннего призыва, сообщили 25 мая в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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«С 1 апреля призывные комиссии приступили к реализации Указа Президента и распоряжения губернатора Краснодарского края по призыву граждан 1995–2004 годов рождения на военную службу. Мероприятия проводятся в штатном режиме, уже призвано свыше 1800 человек», — сообщил на совещании по вопросам проведения призывной кампании заместитель губернатора края Александр Власов.

Весенний призыв стартовал в апреле, он продлится до 15 июля. Из Краснодарского края на срочную военную службу отправятся более пяти тысяч призывников. 70% из них останутся проходить службу на территории региона, оставшиеся 30% — в Южном федеральном округе.