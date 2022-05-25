Первоуральск, Свердловская область, 25 мая, 2022, 10:04 — ИА Регнум. В Свердловской области бывшего начальника отдела Уральского отделения АО «ФПК» осудили за получение подкупа в крупном размере. Мужчина незаконно получил 2,7 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

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В период с 2017 по 2019 годы мужчина предоставлял начальникам поездов информацию о графике предстоящих ревизий. За это уралец получал вознаграждение. Общая сумма незаконно полученных средств составила более 2,7 млн рублей.

Первоуральский городской суд приговорил мужчину к двум годам восьми месяцам лишения свободы условно. Мужчине также назначен испытательный срок в три года.