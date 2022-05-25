Москва, 25 мая, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Через пять-семь лет российская экономика должна выйти на уровень полного самообеспечения стратегическими товарами и технологиями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 мая заявил директор Центра макроэкономических исследований финансового университета при правительстве РФ Евгений Балацкий. Так он прокомментировал высказывание главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что перестройка российской экономики продлится около двух лет.

Www.ank72.ru/ Импортозамещение

«Сегодня уже почти все согласны с тем, что два ближайших года для российской экономики будут самыми трудными, — сказал Балацкий. — По истечении этого срока в экономике должен в значительной мере проявиться эффект импортозамещения. В дальнейшем с каждым годом этот эффект должен становиться всё более масштабным. Через пять-семь лет российская экономика должна выйти на уровень полного самообеспечения стратегическими товарами и технологиями. Это означает, что в России возникнут целые подотрасли и даже отрасли, которые сегодня, в 2022 году, просто отсутствуют. Например, появится полноценное гражданское авиастроение, массовое производство микроэлектроники, наличие собственного семенного фонда и тому подобное».

В этом смысле, как пояснил Балацкий, российская экономика станет более разнообразной и диверсифицированной.

«В ней повысится доля добавленной стоимости за счет более глубокой переработки всех ресурсов. Это конечный пункт начавшейся перестройки», — сказал Балацкий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что если антироссийские санкции будут реально работать, а бизнес не найдет лазеек для их обхода, то может начаться процесс переноса производств в государства, не поддерживающие санкции против РФ.