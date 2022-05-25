Пенза, 25 мая, 2022, 09:58 — ИА Регнум. В Пензе в результате дорожной аварии с участием машины скорой помощи пострадали шесть человек, в том числе ребенок. Инцидент произошел вечером 24 мая, сообщает управление ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«По предварительным данным, в 18:40 на перекрестке улиц Терешковой и Терновского произошло столкновение двух транспортных средств — автомобилей УАЗ (под управлением мужчины 1957 года рождения) и Datsun on-DO (под управлением мужчины 1991 года рождения)», — цитирует ведомство «ПензаИнформ».

Водителя легкового автомобиля осмотрели на месте происшествия, пассажира доставили в больницу.

Также в медучреждения госпитализировали трех женщин и девочку 2019 года рождения.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля в Пензе на улице Лермонтова трактор, двигаясь задним ходом по эстакаде, упал с высоты не менее трех метров. В результате падения сотрудник частного охранного предприятия, находившийся в тот момент в кабине машины, получил несовместимые с жизнью травмы.

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