Луганск, 25 мая 2022, 09:58 — REGNUM Силы Луганской Народной Республики освободили населённый пункт Тошковка. Об этом 25 мая сообщает Народная милиция ЛНР.
«Народная милиция противника из Тошковки выбила и продолжает освобождение Луганской народной республики», — сказал представитель милиции Иван Филипоненко.
Он уточнил, что отступившие украинские войска нанесли максимальные повреждения посёлку, буквально сравняв его с землёй.
Как сообщало ИА REGNUM, в НМ ЛНР объявили об освобождении Светлодарска.