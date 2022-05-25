Луганск, 25 мая, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Силы Луганской Народной Республики освободили населённый пункт Тошковка. Об этом 25 мая сообщает Народная милиция ЛНР.

Цуканов М.В Флаг ЛНР

«Народная милиция противника из Тошковки выбила и продолжает освобождение Луганской народной республики», — сказал представитель милиции Иван Филипоненко.

Он уточнил, что отступившие украинские войска нанесли максимальные повреждения посёлку, буквально сравняв его с землёй.

Как сообщало ИА REGNUM, в НМ ЛНР объявили об освобождении Светлодарска.