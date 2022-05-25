Ярославль, , 10:10 — REGNUM В Ярославской области уровень бедности снизился в 2022 году. Об этом сообщает Ярославская областная дума по итогам заседания комитета по социальной, демографической политике, труду и занятости.

Бедность Иван Шилов © ИА REGNUM

Комитет обсуждал реализацию программы по снижению уровня бедности в Ярославской области. В текущем году он составляет, по предварительным данным, 8,8% — это доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума. В 2020 году уровень был 9,9%, в 2021 — 9,2%. Об этом рассказал заместитель начальника департамента труда и социальной поддержки населения Алексей Шабалин со ссылкой на данные Росстата.

По данным властей, на снижение уровня бедности повлияло увеличение зарплаты сотрудникам бюджетной сферы.