Москва, , 09:56 — REGNUM В Москве в новые квартиры по программе реновации переехали жители 200 старых пятиэтажек. Это около 12 тысяч семей, сообщается на портале мэра столицы.

С начала реализации программы реновации в Москве демонтировано по технологии умного сноса 95 старых жилых домов. Сейчас в процессе переезда находятся жители ещё 295 пятиэтоажек.

Всего под заселение участников реновации передано 175 новостроек площадью более 2,2 млн кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с начала реализации программы реновации построено и введено в эксплуатацию 189 новых жилых домов.

Читайте подробнее: С начала реновации в Москве построено 2,5 млн кв. метров жилья