Каракас, 25 мая, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Нефтеперерабатывающий завод в венесуэльском штате Фалькон работает на полную мощность после пожара, возникшего 22 мая в результате террористического акта. Об этом сообщил вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов, министр промышленности и национального производства страны Тарек эль-Айссами, пишет Prensa Latina.

Венесуэла

Министр осмотрел нефтеперерабатывающий комплекс в Парагуане, где проверил ход производственного процесса и нормальное функционирование объектов.

Он подтвердил, что зоны, пострадавшие от пожара на заводе по переработке нефти, находятся под контролем и работают нормально.