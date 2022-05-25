Петрозаводск, , 10:06 — REGNUM Ежегодно 26 мая отмечается профессиональный праздник — День российского предпринимательства, учрежденный в 2007 году. В преддверии праздника Центры «Мой бизнес» Республики Коми, Республики Карелия, Псковской, Калининградской и Нижегородской областей подготовили для предпринимателей насыщенную программу, соответствующую целям и задачам нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Герб Карелии

День Российского предпринимательства в Карелии

Центр «Мой бизнес» Республики Карелия предлагает предпринимателям присоединиться к девяти мероприятиям по разным направлениям — от обучающих до развлекательных и спортивных. Каждый сможет выбрать для себя то, что нравится именно ему.

26 мая Центр проведет сессию по финансовой грамотности «БизнесДети» для воспитанников детского сада №45 в Петрозаводске по адресу ул. Чкалова, д. 47А. Мероприятие стартует в 09:00. В тот же день с 10:00 на базе самого Центра «Мой бизнес» Республики Карелия пройдет церемония награждения предпринимателей, презентация лучших бизнес-практик предпринимателей Карелии и обучающий семинар «Как получить налоговые льготы в новых экономических реалиях» с представителями УФНС по РК и Министерства финансов РК.

Помимо этого в это же время на площадке Центра будет проходить бизнес-игра «Денежный поток» — активность, направленная на развитие предпринимательской жилки и делового мышления. Участие в игре даст четкое и ясное руководство к действию, которое поможет открыть свое дело. Бизнес-игра позволит участникам получить уникальный опыт на игровом поле и повторить свой успех в реальной жизни! В честь Дня российского предпринимательства всем участникам будут вручены памятные подарки.

Кроме этого 26 мая Центр проведет еще ряд мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства:

10:00 местного времени в Центр «Мой бизнес» Республики Карелия — «БизнесМастер» — Мастер-класс «Карельский сувенир своими руками». Регистрация по ссылке: https://bit.ly/3wEo54F.

12:00 — 13.00 — «БизнесАллея» — посадка деревьев в честь Дня российского предпринимательства;

12:00, Центр «Твой Мир», г. Петрозаводск, ул. Шотмана, 12 — «БизнесМастер» — Мастер-класс «Как правильно запустить и раскрутить свой бизнес в социальной сфере». Регистрация по ссылке: https://bit.ly/3NpNvK3.

14:00, Центр «Мой бизнес» Республики Карелия — «БизнесОбмен» — выездная встреча студентов Колледжа технологии и предпринимательства с руководителем ООО «Бэккер Джой»;

15:00, Центр «Мой бизнес» Республики Карелия — «БизнесЛидер» Теннисный турнир для предпринимателей и физических лиц, планирующих открыть свое дело, с сотрудниками инфраструктуры поддержки;

17:00, Слободская площадь у Комара — «НЕБизнесВечер-2022» — Развлекательная программа: Танцы, эстафеты, квест, мероприятия для детей.

Неделя предпринимательства в Калининградской области

В Центре «Мой Бизнес» Калининградской области для предпринимателей подготовлены наполненные полезной информацией вебинары и встречи. Сегодня, 25 мая, специалисты калининградского Центра «Мой бизнес» помогут разобраться, как запустить бизнес по франшизе. Мероприятие состоится офлайн на площадке Центра.

26 мая будет поднята как никогда актуальная тема для Калининградской области: специалисты «Мой бизнес» поделятся информацией о том, как в текущих условиях вести бизнес. Регистрация по ссылке: mbkaliningrad.ru.

Также 27 мая предприниматели и специалисты Центра соберутся на встречу «Женские истории про бизнес», где пройдет обсуждение реальных историй предпринимательниц, решивших взять на себя создание и управление собственной компанией. Подробную информацию о встрече можно узнать по ссылке: mbkaliningrad.ru.

Неделя предпринимательства в Коми

Для бизнесменов Коми региональный Центр развития предпринимательства «Мой бизнес» подготовил насыщенную программу по муниципалитетам республики.

Сегодня, 25 мая, для предпринимателей Ухты пройдет тренинг «Кризисное управление: как правильно выстроить систему мотивации сотрудников» от одного из ведущих экспертов России Сергея Семёнова.

26 мая, в День российского предпринимательства, в Финно-угорском этнокультурным парке села Ыб Сыктывдинского района пройдет масштабный региональный форум «Цифровизация». Эксперты из Москвы, Челябинска, Санкт-Петербурга и Сыктывкара поделятся с участниками знаниями о запуске продаж на маркетплейсах, о продвижении бизнеса «ВКонтакте» и расскажут об успешных кейсах по работе бизнеса в интернете. Регистрация на форум проходит по ссылке docs. google.com до 25 мая включительно.

27 мая в администрации МО ГО «Инта» (ул. Горького, 16) пройдет рабочая встреча для действующих и потенциальных резидентов Арктической зоны РФ, на которой специалисты Центра «Мой бизнес» Республики Коми расскажут о мерах поддержки для резидентов Арктики. Предприниматели приглашаются к 11:00. местного времени

В этот же день с 11:45 в городе Сыктывкаре пройдет первая, уникальная в своем роде конференция «Медиация в экономических спорах». Спикерами конференции станут приглашенные эксперты из Москвы, Владимирской области, Перми и Сыктывкара, которые расскажут о медиации как об эффективном способе решения разногласий вне суда. Мероприятие пройдет в конференц-зале гостиницы «Авалон», ул. Интернациональная, 133.

Неделя предпринимательства в Великом Новгороде

Сегодня, 25 мая, на площадке Новгородского агротехнического техникума студенты встретятся с руководителем компании «MIGRE Family» Максимом Анищенко, директором Агентства развития Новгородской области Александром Дементьевым, директором центра консалтинга и инноваций АПК Игнатом Потаповым. Организаторами мероприятия выступают Федеральное агентство по делам молодёжи «Росмолодёжь» и правительство Новгородской области при поддержке регионального центра «Мой бизнес».

27 мая пройдет интеллектуальная игра квиз по теме «Предпринимательство». В баттле примут участие предприниматели-представители деловых объединений, члены правительства и организаций инфраструктуры поддержки бизнеса региона. В игровой форме 5 команд будут соревноваться, чтобы выяснить, кто лучше разбирается в нюансах предпринимательства и ведения бизнеса. Целью команд будет дать правильные ответы на вопросы и набрать наибольшее количество баллов. По итогу игры участники получат памятные подарки — брендированную продукцию новгородского центра «Мой бизнес».

Неделя предпринимательства в Псковской области

В рамках Недели предпринимателя с 23−27 мая Центр «Мой бизнес» Псковской области приглашает всех желающих представителей бизнеса и самозанятых граждан посетить различные обучающие и развлекательные мероприятия.

К примеру, сегодня, 25 мая, на базе Центра «Мой бизнес» пройдет мастер-класс «Новая реальность в интернет рекламе 2022. Стадии принятия» от Оксаны Ковтуненко и Ольги Погореловой — руководителя отдела интернет-маркетинга и менеджера по развитию студии-агентства интернет-маркетинга COFFEESTUDIO. Участники мастер-класса узнают, какие изменения претерпела интернет-реклама, где искать новых клиентов, а также рассмотрят конкретные кейсы по интернет-продвижению. Мероприятие стартует в 15:00 в конференц-зале Центра «Мой бизнес» (ул. Гоголя, 14, 1 этаж).

Также 25 мая в 20:00 в креативном пространстве «Лофт» (ул. Спортивная, 1Б) пройдет интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». В игре примут участие команда молодёжного комитета по предпринимательству регионального отделения «Опора России» и команды предпринимателей. Для всех участников игры предусмотрен черно-белый дресс-код.

Непосредственно в День российского предпринимательства, 26 мая, на площадке Центра «Мой бизнес» Псковской области (ул. Гоголя, 14, 1 этаж) состоится бесплатный час консультаций по правовым вопросам ведения бизнеса. Консультантами выступят директор ООО «Гранд Консалт» Юлия Налимова и заместитель директора Владимир Быстров — председатель Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов Псковского отделения «Опора России». Час консультаций начнется в 14:00.

В этот же день в конференц-зале Центра пройдет Мастер-класс «Алгоритм проверки бизнес-ниши на платежеспособность». На этом мастер классе будут разобраны основные подходы CustDev — ценной методики, которая позволяет проверить востребованность продукта задолго до старта продаж и при подтверждении гипотезы масштабировать бизнес. Регистрация на мастер-класс проходит по ссылке: msp60.ru. Начало мастер-класса в 16:00.

Завершающим Неделю предпринимателя от Центра «Мой бизнес» Псковской области станет круглый стол «Господдержка. Налогообложение. Соцконтракт. Как строить бизнес в современных условиях». Подробности о мероприятии можно узнать по ссылкам: https://vk.com/wall-48581198_5901 или https://msp60.ru/events/. Круглый стол пройдет 27 мая в 11:00 в Актовом зале Администрации, п. Пушкинские Горы, ул. Ленина, д.6 (2 этаж, направо).

Мероприятия региональных центров «Мой бизнес» проводятся в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Интересные программы разработаны и реализуются также в Приволжье и Южном федеральном округе.

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