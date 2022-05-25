Тбилиси, 25 мая, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Жалобы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на тяжёлое состояние здоровья не подтверждаются. Об этом говорится в опубликованном в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявлении врачей тбилисской клиники «Вивамед», куда перевели политика из тюрьмы.

Police.ge Арест Михаила Саакашвили

«Состояние здоровья за время пребывания пациента в стационаре не ухудшилось: лабораторные данные в динамике стабильные, результаты части инструментальных исследований — без отрицательной динамики», — говорится в обращении медиков.

Они отметили, что магнитно-резонансная томография показала некоторые давние изменения, но это не связано с его текущим состоянием. Также врачи опровергли заявление Саакашвили, будто ему требуется хирургическое вмешательство.

Врачи «Вивамеда» также назвали недопустимыми и оскорбительными заявления, будто в медцентре не в состоянии поставить диагноз экс-президенту и лечить его.

«Досадно и порождает вопросы тиражирование со стороны отдельных врачей оторванной от реальности истеричной информации, что пациент не контактен, не может передвигаться, состояние критическое и т.д.» — отметили в клинике.

Напомним, с апреля Саакашвили стал жаловаться, что не может принимать белковую пищу из-за проблем с психикой. 12 мая его положили для обследования в «Вивамед». После этого политик заявил, что у него большие проблемы с позвоночником и конечностями. Бывший президент считает, что ему поможет только выезд за границу.