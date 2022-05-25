Донецк, 25 мая, 2022, 09:51 — ИА Регнум. В Донбассе освобождён город Светлодарск, сообщает 25 мая Народная милиция Луганской Народной Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Светлодарск освобожден Народной милицией ЛНР», — говорится в заявлении милиции.

По информации телеграм-канала НМ, жители Светлодарска встретили подразделения республики с ликованием.

Ранее сообщалось, что Светлодарск в Донецкой Народной Республике оставили украинские войска, в городе шла зачистка от боевиков.

В Светлодарске находится крупная электростанция — Углегорская ТЭС.