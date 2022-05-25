В НМ ЛНР заявили о ликовании жителей освобождённого Светлодарска
Донецк, 25 мая, 2022, 09:51 — ИА Регнум. В Донбассе освобождён город Светлодарск, сообщает 25 мая Народная милиция Луганской Народной Республики.
Иван Шилов ИА REGNUM
ДНР
«Светлодарск освобожден Народной милицией ЛНР», — говорится в заявлении милиции.
По информации телеграм-канала НМ, жители Светлодарска встретили подразделения республики с ликованием.
Ранее сообщалось, что Светлодарск в Донецкой Народной Республике оставили украинские войска, в городе шла зачистка от боевиков.
В Светлодарске находится крупная электростанция — Углегорская ТЭС.