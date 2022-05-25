Севастополь, 25 мая, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В ковидные стационары Севастополя попали ещё 30 человек, данные за сутки опубликовал 25 мая департамент здравоохранения города. Сутками ранее, 24 мая, сообщалось о госпитализации 25 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Выписали с выздоровлением 38 пациентов. В коронавирусных стационарах на данный момент занято 177 коек из 187.

За сутки в городе подтверждено 30 новых случаев заражения коронавирусом, столько же было подтверждено и накануне. Скончались два пациента с COVID-19.

Всего с начала пандемии в Севастополе подтвердилось 84 204 случая заражения коронавирусом, выздоровевшими признаны 81 661 человек, скончались 2 355 пациентов.