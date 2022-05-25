Лондон, 25 мая, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Организаторы Уимблдона могут подать иск на Ассоциацию теннисистов-профессионалов (ATP) и Женскую теннисную ассоциацию (WTA) из-за лишения турнира рейтинговых очков. Об этом 25 мая сообщает The Times.

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Отмечается, что речь идёт о возможном нарушении со стороны ATP и WTA долгосрочного соглашения, которое позволяет организаторам Уимблдона начислять рейтинговые баллы за выступления на турнире.

Также сообщается, что организаторы остальных турниров «Большого шлема» (Australian Open, Roland Garros и US Open) рассматривают возможность поддержки Уимблдона в этом деле.

Напомним, Уимблдон отстранил российских и белорусских теннисистов, после чего ATP и WTA лишили турнир рейтинговых очков. Таким образом, в 2022 году Уимблдон превратился в выставочный турнир.