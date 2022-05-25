Кемерово, 25 мая, 2022, 09:50 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 25 мая, на лечении из-за коронавируса находятся 1167 пациентов. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 87 новых носителей коронавируса. За это же время 115 человек выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрирован 163 901 случай заражения коронавирусом, 160 362 пациента выздоровели, 2372 человека скончались.