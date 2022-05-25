Панама, 25 мая, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Панамы Луис Франсиско Сукре объявил санитарную тревогу в связи с обезьяньей оспой, хотя до сих пор в стране не было зарегистрировано ни одного случая заболевания. Об этом пишет Prensa Latina.

Мария Плотникова ИА REGNUM Панама-Сити, Панама, 2017 год

Эта превентивная мера устанавливает планы и протоколы наблюдения за состоянием здоровья во всей стране, а не только в точках въезда и выезда из неё.

На своей странице в Twitter Сукре отметил, что принял соответствующее решение после объявления Всемирной организации здравоохранения о регистрации случаев заболевания в нескольких странах Америки, Европы и Азии.