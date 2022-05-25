Петропавловск-Камчатский, 25 мая, 2022, 09:48 — ИА Регнум. На Камчатке практически полностью избавились от недостроев, которые остались после распада СССР — какие-то здания были достроены и введены в эксплуатацию, а некоторые пришлось снести, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 мая в краевом правительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Недострой

Читайте также: Мэрия Ульяновска через суд изъяла недостроенный объект

«Сейчас на территории Камчатского края у нас практически не осталось ни одного недостроя, все они либо завершены и заселены, либо те объекты, которые не прошли необходимые процедуры, были снесены. К ним относится недостроенное здание в районе Елизовской больницы, которое простояло более 30 лет», — рассказал министр строительства и жилищной политики Камчатки Андрей Дегодьев.

Так в 2019 году удалось завершить строительство и ввести в эксплуатацию новую школу №3 в Елизово.

Долгая работа велась с незавершёнными объектами долевого строительства. В настоящее время достраивается такой дом по улице Ломоносова в Петропавловске-Камчатском.

Как сообщало ИА REGNUM, решением арбитража Ульяновской области был удовлетворён иск мэрии Ульяновска к ООО «Транснациональный концерн «Аквилон Технолоджис» из Татарии об изъятии путём выкупа для муниципальных нужд недостроя в Ульяновске. Компании-ответчику выплатят 26 246 750 рублей компенсации.