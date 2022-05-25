Вашингтон, 25 мая, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Совещание в режиме видеоконференции по ситуации на Украине было проведено 24 мая представителями министерства обороны США на фоне перевёрнутых украинских флагов. Кадры совещания 25 мая обнародованы на сайте Пентагона.

NATO North Atlantic Treaty Organization Ллойд Остин

На выложенной в интернет видеозаписи видно, что американский министр обороны Ллойд Остин выступает на фоне перевёрнутых флагов Украины. При этом, по данным издания Business Insider, когда ранее глава Пентагона проводил встречу со своим коллегой из Киева, украинские флаги висели правильно.

При этом в указанной конференции в формате онлайн принимали участие представители 44 стран и также на ней обсуждалось предоставление киевскому режиму дополнительной военной помощи и финансирования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что уровень одобрения деятельности президента США Джо Байдена американцами упал до рекордных 39%.