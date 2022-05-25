Санкт-Петербург, 25 мая, 2022, 09:54 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге температура воздуха приближается к климатической норме, в городе потеплеет до +19 градусов, сообщил 25 мая ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Молодые люди в Петербурге

По его словам, в среду, 25 мая, Северная столица останется в зоне влияния гребня антициклона, это обеспечит сухую и тёплую погоду.

«При переменной облачности в регионе обойдётся без дождей, и солнечные лучи продолжат прогревать воздушные массы, обеспечивая постепенное повышение температурных показателей», — отметил синоптик.

Температура воздуха днем +17…+19 градусов, по Ленобласти +17…+22 градуса, на востоке области +10…+15 градусов. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

«В четверг станет еще немного теплее, но ближе к вечеру пройдут дожди», — уточнил специалист.