Сеул, 25 мая, 2022, 09:44 — ИА Регнум. В мае 2022 года индекс деловой активности (BSI) в Южной Кореи составил 87 пунктов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, по сравнению с апрелем текущего года индекс вырос на 1 пункт.

Известно, что в производственной сфере показатель сократился на 1 пункт, в секторе первичных металлов — на 10 пунктов из-за снижения спроса на фоне локдауна в некоторых городах Китая, в секторе прочего оборудования — на 5 пунктов в связи с сокращением заказов на производственное оборудование для изготовления полупроводников и дисплеев.

С другой стороны, показатель в непроизводственной сфере вырос на 1 пункт.

Индекс деловой активности — показатель, оценивающий настроения производителей. Показатель более 100 пунктов означает, что большинство производителей положительно смотрит в ближайшее будущее, ниже ста — отрицательно.