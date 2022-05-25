Магас, 25 мая, 2022, 09:42 — ИА Регнум. В Ингушетии ребенок выпал из окна девятиэтажного дома. В результате падения мальчик скончался. По данному факту проводится проверка Следственного комитета, сообщили 25 мая в пресс-службе ведомства.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Игрушка на окне

«23 мая 2022 года примерно в 15:30 поступило сообщение о падении двухлетнего мальчика из окна квартиры, расположенной на девятом этаже многоквартирного дома по улице Московской города Назрани, в результате чего ребенок скончался», — говорится в сообщении.

В результате доследственной проверки будут выяснены причины и условия, способствовавшие данной трагедии, после чего будет вынесено процессуальное решение.

Глава республики Махмуд-Али Калиматов, выразив соболезнование родителям погибшего мальчика в своем телеграм-канале, призвал родителей принять меры по обеспечению безопасности несовершеннолетних.