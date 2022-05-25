Уфа, 25 мая, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Более 2,5 тысяч метров лесковых сетей извлекли из озера Кандрыкуль в Башкирии в 2022 году в рамках акции «День без сетей». Об этом сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта.

Andshel Браконьеры вытягивают сплавную сеть

Сообщается, что данная акция в Башкирии проходит каждый год. В текущем году специалисты очистили озеро Кандрыкуль от незаконных орудий улова.

«Ликвидировали более 2,5 тысяч метров лесковых сетей и 60 раколовок, выпустили в естественную среду обитания 120 килограммов рыбы и 200 килограммов раков. Это, конечно, катастрофические результаты, которые требуют усиленного внимания к данной проблеме», — приводит пресс-служба слова инспектора Рыбоохраны Константина Ламзутова.

Отмечается, что за все годы проведения акции подобных итогов не было никогда.

«Это свидетельствует о том, насколько вольготно и безнаказанно чувствуют себя браконьеры на Кандрыкуле. Проблема — в отсутствии технических средств у сотрудников природного парка «Кандрыкуль», на территории которого находится озеро, и недостатке ГСМ у инспекторов Рыбоохраны. Вследствие этого нет должного контроля за акваторией», — приводит пресс-служба слова сопредседателя регионального штаба Народного фронта Мурада Шафикова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с 25 апреля по 5 июня в Башкирии был введен запрет на любительское рыболовство. Ловить рыбу разрешено удочкой с берега.