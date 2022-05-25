Балтийск, Калининградская область, , 09:40 — REGNUM Пилоты вертолётов Ка-27 морской авиации Балтийского флота (БФ) отработали в акватории Балтийского моря посадку на палубу сторожевого корабля «Ярослав Мудрый». Об этом 24 мая сообщает пресс-служба БФ на сайте Минобороны РФ.

Всего экипажи совершили на корабль, который двигался или находился в дрейфе, более 30 посадок. Значительная часть из них была выполнена ночью.

пресс-служба БФ «Ночные полёты занимают особое место в программе подготовки экипажей вертолётов. Каждый пилот должен обладать навыками управления вертолётом в условиях ограниченной видимости, когда необходимо выполнить полётное задание, осуществить безопасные взлёт и посадку на палубу корабля, ориентируясь исключительно по приборам».

В ходе учений, в которых принимали участие более десяти лётных экипажей, вертолётчики также отработали тактические приёмы поиска и слежения за подводными лодками противника, взаимодействие с кораблём при выполнении различных противолодочных задач.

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