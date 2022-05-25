Абакан, , 09:40 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 31 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 мая в правительстве региона.

Коронавирусный стационар Дарья Драй © ИА REGNUM

11 новых случаев COVID-19 выявлено в Абакане, два — в Аскизском районе, один — в Таштыпском. Всего с начала 2022 года в Хакасии выявлено 33 972 носителя коронавируса.

Коэффициент распространения инфекции за неделю составил 1,1 (за четыре дня — 0,6).

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая в Хакасии было подтверждено пять случаев COVID-19, выздоровели 17 человек.

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