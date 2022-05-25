Симферополь, 25 мая 2022, 09:40 — REGNUM Более 190 млрд рублей составил объём инвестиций в экономику Крыма резидентами свободной экономической зоны, об этом 25 мая сообщили в пресс-службе правительства Республики Крым.
С начала 2022 года заключено 13 договоров, общий объём капитальных инвестиций — около одного миллиарда рублей. В целом в текущем году власти региона рассчитывают на осуществлённые инвестиции в сумме не менее 34,5 млрд руб., планируется создать 8,7 тысячи новых рабочих мест.
Свободная экономическая зона в Республике Крым действует с 2015 года. Её резиденты освобождаются от уплаты налога на имущество на десять лет, земельного налога на три года и ввозных таможенных пошлин и налогов. Земельные участки резиденты СЭЗ получают без проведения торгов.