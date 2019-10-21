Симферополь, 25 мая, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Более 190 млрд рублей составил объём инвестиций в экономику Крыма резидентами свободной экономической зоны, об этом 25 мая сообщили в пресс-службе правительства Республики Крым.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«На сегодняшний день зарегистрировано 1 288 участников СЭЗ, которыми реализуется более 1 367 инвестиционных проектов. За период действия СЭЗ её участниками вложено более 190 млрд руб. инвестиций, из них капитальных — около 127 млрд руб., создано более 58 тыс. рабочих мест», — привела данные заместитель председателя Совета министров Республики Крым — министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

С начала 2022 года заключено 13 договоров, общий объём капитальных инвестиций — около одного миллиарда рублей. В целом в текущем году власти региона рассчитывают на осуществлённые инвестиции в сумме не менее 34,5 млрд руб., планируется создать 8,7 тысячи новых рабочих мест.

Свободная экономическая зона в Республике Крым действует с 2015 года. Её резиденты освобождаются от уплаты налога на имущество на десять лет, земельного налога на три года и ввозных таможенных пошлин и налогов. Земельные участки резиденты СЭЗ получают без проведения торгов.