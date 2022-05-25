Санкт-Петербург, 25 мая, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Для поддержки упавшего вдвое грузооборота морских портов Санкт-Петербурга власти региона планируют обратиться в правительство РФ с предложением снизить стоимость аренды причальной стенки для портов. Об этом 25 мая сообщили в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Алексея Корабельникова.

Natalia Semenova Морской порт Санкт-Петербурга

Принятие такого решения находится в компетенции федерального центра, поскольку причалы, которые используют участники рынка, находятся в собственности у федеральных министерств.

Как сообщили в Смольном, после введения антироссийских санкций грузооборот в портах Петербурга сократился почти вдвое. На это повлияла, прежде всего, почти полная блокировка контейнерных перевозок.

«Сейчас компании пытаются переориентироваться на перевалку генеральных или насыпных грузов, что требует времени и ресурсов», — пояснили в Смольном.

Кроме того, для восстановления прямых грузовых перевозок по морским маршрутам в Петербурге прорабатывают вопрос организации нового сообщения между портом Северной столицы и портом-хабом дружественного государства, которое пока не называется.

Напомним, что ситуация на портах Петербурга осложнилась из-за проблем в логистике и санкций ЕС и США. Сокращение грузооборота повлияло и на частоту разведения городских мостов.