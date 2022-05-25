Белгород, 25 мая, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Двух жителей Белгородской области задержали по подозрению в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК по региону.

Anton Starikov Деньги

По версии следствия, в марте 2022 года подозреваемые, один из которых адвокат, решили «заработать» 10 млн рублей на беспокойстве предпринимателя. В течение двух месяцев они внушали коммерсанту, что могут повлиять на вынесение положительного для него судебного решения. Оперативники задержали злоумышленников с поличным при передаче денег.

Возбуждено уголовное дело.