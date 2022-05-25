Вашингтон, , 09:36 — REGNUM Уровень одобрения деятельности президента США Джо Байдена американцами упал до рекордных 39%. Это 25 мая следует из данных опроса Центра общественных исследований AP-NORC, которые приводит The Washington Times.

Президент США Джо Байден (сс) Matt Johnson

Уточняется, что опрос проводился в период с 12 по 16 мая и в нем приняли участи 1172 совершеннолетних американца.

Согласно полученным данным, одобрительно к деятельности Байдена на посту главы Белого дома относится лишь 39% респондентов, что на 6% ниже, чем это было в апреле. В то же время мнения, что США движутся верным курсом, придерживается только 20% участников опроса.

При этом поддержка деятельности Байдена сторонниками американской Демпартии также снизилась до 73% с 83% в апреле и только 33% из них уверены, что США следуют правильным курсом (49% в апреле).

Также две трети участников опроса неодобрительно высказались о действиях нынешней американской администрации в экономической сфере, причем это количество остается неизменным в течение последних месяцев. Вместе с тем 51% опрошенных жителей США считает, что политика Байдена скорее навредила стране и только 18% респондентом считают, что она положительно отразилась на США.

В то же время, среди сторонников Демократической партии только 37% участников опроса высказали одобрение экономической политике действующего главы Белого дома (45% в апреле), а 44% уверены, что она никак не отразилась на стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британское издание The Telegraph написало, что слова президента США Джо Байдена о готовности Вашингтона участвовать в защите Тайваня являются опасной ошибкой.