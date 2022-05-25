Ростов-на-Дону, , 09:36 — REGNUM В Россию за сутки прибыли более 15,5 тыс. беженцев из Донбасса и с Украины. Об этом 25 мая сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Волонтеры помогают донести к автобусу сумки Александр Погожев © ИА REGNUM

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 15,5 тысячи граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, с начала эвакуации прибыли более 1 млн 160 тыс. беженцев из Донбасса и с Украины, в том числе около 200 тыс. детей. Об этом накануне заявил донской губернатор Василий Голубев. По его словам, из Ростовской области в другие регионы России выехали более 31,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: Из Ростовской области в другие регионы России выехали 31,5 тыс. беженцев