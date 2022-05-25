Москва, 25 мая, 2022, 09:32 — ИА Регнум. В России невозможна эпидемия обезьяньей оспы сразу по двум причинам. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

Оспа

«Все-таки эпидемия у нас такая невозможна. Почему она у нас невозможна? Потому что у нас сохранилась какая-то категория пожилых привитых, они все-таки есть. Второй вариант — если к нам приезжают, то у нас есть тест-система», — сказал Малеев.

По его словам, качественная тест-система является одним из главных пунктов.

Малеев подчеркнул, что в России разработкой тест-системы занимался центр «Вектор», и такая система может выявить одновременно и чёрную оспу, и оспу обезьян.