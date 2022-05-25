Пекин, , 09:31 — REGNUM Вооруженные силы Китая провели военные учения в районе Тайваня, данные меры были предприняты для «предостережения США». Об этом следует из заявления Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии КНР.

«На днях Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая организовала объединенное патрулирование в целях обеспечения боеготовности и военные учения в морском и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань», — говорится в заявлении командования.

В заявлении подчеркивается, что «это серьезное предупреждение в связи с недавней активностью между США и Тайванем».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, выступая на пресс-конференции в Токио, президент США Джо Байден указал на то, что в случае нападения Китая на остров США будут поддерживать Тайбей военными средствами.

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