Москва, , 09:30 — REGNUM Американская компания Nike уходит с российского рынка, сообщает 25 мая газета «Ведомости».

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По данным издания, производитель одежды и обуви решил не продлевать франчайзинговое соглашение с крупнейшим владельцем монобрендовой торговой сети Inventive Retail Group (IRG).

В американской компании объяснили, что в ближайшее время не смогут организовать поставки своей продукции в Россию. В IRG подтвердили, что поставки приостановлены, а товар находится в дефиците.

Авторы материала уточняют, что марта по май количество монобрендовых магазинов Nike в России уже сократилось со 116 до 56.