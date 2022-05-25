Париж, , 09:29 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон воспользуется длинными выходными, чтобы позволить себе «усердный отдых» в президентской резиденции в Форт Брегансон, сообщает Le Figaro.

Эммануэль Макрон Никита Устинов © ИА REGNUM

В издании заявили, что почти никаких поездок, почти никаких публичных выступлений. Президент Франции, похоже, не торопится начинать свой второй пятилетний срок.

Арендатор Елисейского дворца планирует отправиться в конце недели в Форт Брегансон.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно последнему отчету министерства здравоохранения Франции, в стране выявлено пять случаев заражения оспой обезьян.

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