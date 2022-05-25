Рязань, 25 мая, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Лично посетить каждый вуз региона, чтобы понять, какую конкретную помощь им можно оказать, пообещал врио губернатора Рязанской области Павел Малков.

Алексей Колчин ИА REGNUM Студенты

Руководитель региона 24 мая на базе медуниверситета имени Павлова встретился с ректорами образовательных учреждений. Обсудили состояние материально-технической базы, перспективы участия в реализации федеральных программ, инновационные и образовательные практики.

«Для медуниверситета, например, сегодня важны организация клинической больницы и строительство нового корпуса стоматологического факультета. А студентам агротехнологического университета нужен бассейн. Кстати, считаю такое пожелание вполне справедливым: возможность заниматься плаванием есть у студентов всех остальных крупных вузов, кроме этого. Будем думать над решением этих задач», — отметил Павел Малков.

Каждый вуз сформирует свою программу развития.