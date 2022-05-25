Краснодар, 25 мая, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Полностью перейти на отечественные сорта сахарной кукурузы намерены краснодарские аварии уже в ближайшей перспективе. Об этом сообщили 25 мая в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Pxhere.com Кукуруза

«Ежегодно комбинаты региона выпускают около 200 млн банок сахарной кукурузы. При этом для выращивания культуры сегодня используют в основном импортные семена. После введения санкций у наших аграриев возникли сложности. Сейчас этот вопрос решен, посадочный материал есть в полном объеме, но уже в ближайшей перспективе край должен полностью перейти на отечественные семена», — прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев.

Решить вопрос с посадочным материалом в регионе рассчитывают за счёт возможностей кубанских учёных, в частности — Национального центра зерна имени П. П. Лукьяненко. Как уточняется, на данный момент в центре создано три сорта сахарной кукурузы, районированных по природно-климатическим условиям Краснодарского края.

Добавим, что на данный момент Краснодарский край полностью закрывает собственную потребность в семенах озимой и яровой пшеницы, риса, на 90% — сои.