Грозный, , 09:26 — REGNUM Украинские военнослужащие и националисты ведут бои в Луганском направлении, засев в частных домах. Поэтому чеченским спецназовцам и отрядам ЛНР приходится продвигаться медленнее, чем хотелось бы, чтобы не допустить потерь в том числе и среди мирного населения, сообщил 25 мая глава Чечни Рамзан Кадыров.

Специальная военная операция Министерство обороны Российской Федерации

«Наши бойцы зачастую не владеют информацией о мирных жителях в зоне боестолкновения, поэтому заведомо находятся в более невыгодных тактических условиях. Приходится тщательно готовиться к штурму, использовать все имеющиеся средства для точного определения расположения противника и минимизировать риски во избежание потерь среди личного состава», — написал чеченский лидер в своем Telegram-канале.

Отметив, что бои по освобождению населенных пунктов никогда не бывают лёгкими, Кадыров призвал беречь бойцов, используя тактические приёмы, «которые были достаточно эффективно применены против украинских оккупантов».