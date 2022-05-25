Грозный, 25 мая 2022, 09:26 — REGNUM Украинские военнослужащие и националисты ведут бои в Луганском направлении, засев в частных домах. Поэтому чеченским спецназовцам и отрядам ЛНР приходится продвигаться медленнее, чем хотелось бы, чтобы не допустить потерь в том числе и среди мирного населения, сообщил 25 мая глава Чечни Рамзан Кадыров.
Отметив, что бои по освобождению населенных пунктов никогда не бывают лёгкими, Кадыров призвал беречь бойцов, используя тактические приёмы, «которые были достаточно эффективно применены против украинских оккупантов».