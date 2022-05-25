Сеул, 25 мая, 2022, 09:26 — ИА Регнум. В апреле 2022 года в Южной Корее зафиксировали сокращение спроса на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Корейской национальной нефтяной корпорации.

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Согласно опубликованным данным, в прошлом месяце в четвертой по величине Азии израсходовали 17,4 млн баррелей газа и дизельного топлива, что на 18,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По сравнению с мартом текущего года показатель сократился на 5,8%. Тенденция по сокращению спроса наблюдается с начала года.

Эксперты отмечают, что сокращение спроса связано с ростом мировых цен на нефть.

По состоянию на 24 мая средняя стоимость литра дизтоплива по стране составила 2093 воны или $1,66, бензина — 1994 воны или $1,58.

Ряд экспертов предполагает, что высокие мировые цены на нефть могут привести к падению внутреннего потребления бензина и дизельного топлива, что, в свою очередь, может повлиять на показатели нефтеперерабатывающих предприятий.