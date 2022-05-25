Кишинёв, 25 мая, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Компания «Молдовагаз» направила в Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) запрос на повышение тарифа на природный газ для потребителей. Об этом глава предприятия Вадим Чебан 24 мая сообщил в своём телеграм-канале.

Цена на газ

«В связи с ростом закупочной цены природного газа и увеличением суммы тарифных отклонений, АО «Молдовагаз», в соответствии с действующим законодательством, обратилось в НАРЭ с запросом о пересмотре тарифов», — написал Чебан.

Он не сообщил, какой тариф предлагает ввести компания. Ранее он отметил, что после повышения стоимости газа в январе тариф установили на основании закупочной цены $620. В апреле российский газ для Молдавии стоил $1194, а в мае — $920.

Напомним, правительство Молдавии, которое работает с августа 2021 года, начало вести антироссийскую политику. Это привело к тому, что в контракте на поставку газа цена стала не фиксированной, а привязанной к ситуации на европейском рынке. После этого газ для Молдавии подорожал к январю 2022 года примерно втрое, что соответствующим образом отразилось на тарифах для населения и предприятий.