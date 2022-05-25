Пермь, , 09:25 — REGNUM В Березниках Пермского края после доследственной проверки по факту гибели шахтёра на предприятии возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Уголовное дело Kaluga.sledcom.ru

Несчастный случай произошёл ночью 15 апреля 2022 года. По данным следствия, мужчина осуществлял работы по зачистке забоя. В это время в шахте ствола вышло из строя устройство по задувке горной породы. Металлическая часть устройства, находясь под высоким давлением воздуха, попала по рабочему. Шахтёр 1964 года рождения получил смертельную травму головы.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Устанавливаются лица, подлежащие привлечению к уголовной ответственности.