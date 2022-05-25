Симферополь, , 09:29 — REGNUM Предпринимательское сообщество Южного федерального округа (ЮФО) в поддержку Дня российского предпринимательства и нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» подготовило насыщенную программу, призванную оказать поддержку отечественному бизнесу.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, в Крыму 26 и 27 мая стартует бизнес-форум «Деловой Крым. Вместе. Вперед». Он пройдет в Алуште и соберет более 500 участников.

«Наш форум является площадкой для активного общения. Здесь завязываются прочные деловые отношения и рождается новое бизнес-сообщество. Для Крыма форум является традиционным и проходит шестой год подряд. В этом году его программа будет особенно насыщенной», — отметил руководитель Фонда поддержки предпринимательства Крыма Владислав Ганжара.

Предпринимателей ждут 16 часов активной дискуссии, расширение деловых связей, диалог бизнеса с представителями власти, ценные советы от спикеров и круглые столы на самые актуальные темы.

Мероприятие проводит Фонд поддержки предпринимательства Крыма при содействии министерства экономического развития Республики Крым. Участие бесплатно, регистрация по ссылке — delovoikrym. frbk.ru.

В Севастополе 26 мая на площадке парка им. Анны Ахматовой пройдет серия мероприятий — выставка-ярмарка Севастопольских предпринимателей «Мой бизнес», где они представят свою продукцию, мастер-классы от производителей и представителей народно художественных промыслов, деловая бизнес-игра, а также торжественное награждение лучших предпринимателей Севастополя и победителей конкурса «Экспортер года».

Финальным мероприятием в программе станет благотворительный забег, организованный с целью оказания помощи детям-инвалидам, подопечным благотворительной организации «Особые дети». Регистрация на забег по ссылке: clck.ru/hGvxm.

В Ростовской области традиционно в эти дни проходит Неделя предпринимательства. Запланирована деловая программа и запуск новых образовательных проектов, которые пройдут в онлайн и офлайн форматах.

Так, стартует прием заявок на участие в обучающем медиапроекте «Самозанятые 3.0». В 2022 году состоится уже третий сезон, который будет состоять из двух этапов — образовательного онлайн-марафона и реалити-шоу с трансляцией на федеральном телеканале с региональным вещанием. Регистрация на сайте — самозанятые-на-дону. рф

Также состоится официальный запуск «Бизнес-лаборатории» на образовательной онлайн-платформе донского центра «Мой бизнес». Это бесплатные видеокурсы по двум направлениям «Я начинаю» и «Я развиваю» для начинающих и опытных предпринимателей. Принять участие в проекте можно по ссылке bl. mbrostov.ru.

В центрах «Мой бизнес» Ростовской области в городах Новочеркасск и Волгодонск пройдут мастер-классы по составлению бизнес-плана в рамках проекта «Бизнес по расчету». Регистрация — bc. mbrostov.ru.

В Краснодарском крае запланировано торжественное открытие проекта «Школа молодого предпринимателя. «Бизнес молодых» в 2022 году.

В программе — обучение основам ведения бизнеса, направленное на подготовку проработанного бизнес-проекта, защита бизнес-проекта перед членами жюри, индивидуальное наставничество для запуска и развития своего дела. Регистрация доступна по ссылке moibiz93.ru.

Для участия в проекте в 2022 году уже подано более 1500 заявок.

В Калмыкии День российского предпринимательства уже отметили — ярмаркой с участием более 40 местных производителей и локальных брендов. Для гостей праздника провели мастер-шоу по приготовлению самого большого борцога — калмыцкого пончика, конкурс по скоростному поеданию бёригов — калмыцких пельменей и чаепитию.

Как сообщало ИА REGNUM, цель проекта «Малое и среднее предпринимательство» — поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Не менее интересная программа ждем предпринимателей Приволжского федерального округа.

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