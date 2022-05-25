Москва, , 09:23 — REGNUM В Москве 26 мая состоится круглый стол «Импортозамещение: поиск российских поставщиков» для поиска отечественных компаний с целью импортозамещения на производстве, сообщается на портале мэра столицы.

Главная тема круглого стола — возможность локализации производства, механизмов перехода с иностранного оборудования, сырья и комплектующих на отечественные аналоги.

В работе круглого стола примут участие предприниматели, руководители столичных компаний и представители правительства Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM. в Москве создан единый онлайн сервис «Свои технологии» для поддержки импортозамещения.

Читайте также: Новый сервис для поддержки импортозамещения создан в Москве