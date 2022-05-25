Техас, США, , 09:23 — REGNUM Полное расследование стрельбы в начальной школе города Ювальд распорядился провести губернатор штата Техас Грег Эбботт. Об этом 25 мая он написал в Twitter.

Грег Эбботт Jay Godwin

«Я поручил департаменту общественной безопасности Техаса и техасским рейнджерам работать вместе с местными правоохранительными органами для проведения полного расследования этого преступления», — написал Эбботт.

Он добавил, что управлению по чрезвычайным ситуациям поручено предоставить властям все необходимые ресурсы для реагирования на эту трагедию.

Напомним, ранее 18-летний житель Ювальда открыл стрельбу в начальной школе. По данным американских СМИ, погибли 22 человека, в том числе 19 детей. Преступник был ликвидирован.