Москва, , 09:21 — REGNUM С 25 мая органы исполнительной власти столицы России перестанут взыскивать назначенные, но не оплаченные штрафы за нарушение связанных с COVID-19 ограничений. Об этом 25 мая сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как отметил столичный градоначальник, в данный момент обязательное ношение защитных масок и соблюдение безопасной дистанции отменены, однако органы исполнительной власти Москвы продолжают взыскивать ранее назначенные штрафы и в том числе — через суд.

При этом Собянин указал, что, по его мнению, административные взыскания внесли свой весомый вклад в решение задачи по борьбе с коронавирусом и на данный момент эта опасность прошла.

«Сегодня — другие вызовы и проблемы. Мы видим падение реальных доходов граждан. Поэтому я принял решение объявить ковидную амнистию», — отметил он в своем сообщении.

Также мэр Москвы уточнил, что органы исполнительной власти Москвы прекратят работу по взысканию назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение ковидных ограничений и добавил, что правительство Москвы выплатит субсидии бизнесу и гражданам для компенсации ранее уплаченных штрафов.

«Амнистии подлежат штрафы, наложенные органами исполнительной власти города Москвы и подведомственными учреждениями за нарушение любых ковидных ограничений, кроме несоблюдения режима изоляции в период заболевания COVID-19», — добавляется в сообщении Собянина.

Кроме того, отмечается, что «ковидная амнистия» вступает в силу с 1 июня и ее объем оценивается властями Москвы в 13,6 миллиарда рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в Санкт-Петербурге 69 человек госпитализировали с COVID-19.