Уфа, 25 мая, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Деятельность передающего радиотехнического объекта на 14 суток приостановили в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по региону.

Сотовая антенна

Сообщается, что в г. Нефтекамск ПАО «Мобильные ТелеСистемы» допустило эксплуатацию передающего радиотехнического объекта стандарта LTE-1800 без заключения о соответствии гигиеническим нормативам и санитарным правилам проекта размещения, также без оценки уровней электромагнитных полей, что создает угрозу жизни и здоровью жителей.

Суд приостановил работу передающего радиотехнического объекта на 14 суток.

Судебные приставы опечатали объект.